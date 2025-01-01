Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Erbgut

A+EStaffel 6Folge 6
Erbgut

ErbgutJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 6: Erbgut

43 Min.Ab 12

Überall auf der Welt gibt es Berichte von besonderen Kindern, die durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihr immenses Wissen aus der Masse herausstechen. Die antiken Kulturen der Griechen und Ägypter betrachteten diese jungen Wesen als eine Kreuzung zwischen Menschen und Göttern. Ist es möglich, dass diese Kinder Zugang zu einer Alien-DNA haben?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen