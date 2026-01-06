Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 12: Sturz ins Verderben
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der Tod der 80-jährigen Billie Cunningham wirft Fragen auf: Die Frau wird am 1. Dezember 2006 tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles sieht nach einem fatalen Sturz aus und die Polizei stuft den Tod als Unfall ein. Doch Billies Familie zweifelt daran und recherchiert weiter. Handelt es sich vielleicht doch um Mord?
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
