41 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Im Juli 2009 erhält die Polizei einen verzweifelten Notruf: Brian Davis gibt an, dass seine Verlobte sich in den Kopf geschossen hat. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Selbstmord aus. Doch die Polizisten finden Spuren eines Kampfes am Tatort vor, und auch Hollys Familie zweifelt am Tathergang. Hat Brian Davis seine Verlobte auf dem Gewissen?
