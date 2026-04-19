Der Feuerteufel schlägt zuJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 2: Der Feuerteufel schlägt zu
45 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Wie entstand der Feuertornado, der buchstäblich auf einem See brennt? Und handelt es sich bei seltsamen Lichtern am Himmel tatsächlich um eine Invasion von Aliens?
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