Auf den Spuren Big FootsJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 3: Auf den Spuren Big Foots
44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Handelt es sich bei den Umrissen einer riesigen Kreatur in den Wäldern Georgias etwa um den legendären Big Foot? Und fliegt ein UFO in Mexiko wirklich in einen aktiven Vulkan hinein?
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