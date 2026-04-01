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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Der Jacuzzi der Verzweiflung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 19.04.2026
Der Jacuzzi der Verzweiflung

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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 8: Der Jacuzzi der Verzweiflung

44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Sowohl einheimische als auch das chilenische Militär suchen eine Erklärung für ein mysteriöse Flugobjekt am Himmel. In Oslo beobachten Augenzeugen, wie Lichtsäulen vom Himmel herunterstrahlen - die Angst vor einer Alien-Invasion macht sich breit.

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