Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange

Ballermann-Legende Mickie Krause zeigt sich so offen und intim wie nie

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 04.08.2022
Ballermann-Legende Mickie Krause zeigt sich so offen und intim wie nie

Folge 1: Ballermann-Legende Mickie Krause zeigt sich so offen und intim wie nie

91 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12

Ohne Ballermann - kein Mallorca? Malle ist so viel mehr! "Unser Mallorca" macht den Test mit zwei Party-Fans: Ballermann oder doch lieber Luxusurlaub? Birgit Schrowange trifft die Legende der Schinkenstraße: Mickie Krause. Der Schlagerstar spricht offen wie nie über sein Privatleben. Mit ihm erfüllt sich Birgit ihren Lebenstraum: einmal singen am Ballermann! Und sie besucht deutsche Auswanderer, die lieber ohne alles in Höhlen leben als in Deutschland Hartz IV zu kassieren.

