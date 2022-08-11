Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange

Immobilienmarkt Mallorca: Luxusvillen und Wohnungsnot auf der Insel

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 11.08.2022
Immobilienmarkt Mallorca: Luxusvillen und Wohnungsnot auf der Insel

Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange

Folge 2: Immobilienmarkt Mallorca: Luxusvillen und Wohnungsnot auf der Insel

91 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12

Birgit Schrowange zeigt die teuersten Immobilien Mallorcas, aber auch, wie die Ballermann-Künstler Pepe Palme und Mike Nüchtern verzweifelt eine Wohnung suchen. Urlauber:innen buchen sich in der teuersten Rehab-Klinik der Insel oder im Hotel für tolerante Menschen ein, Promoterin Sophie muss ihr Leben auf Mallorca mit mehreren Jobs finanzieren. Und: Birgit Schrowange trifft ihre Freundin Jenny Jürgens, die mit ihrem mallorquinischen Mann ohne Glamour auf der Insel lebt.

