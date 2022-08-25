Neustart auf Mallorca - endlich angekommen Jetzt kostenlos streamen
Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange
Folge 4: Neustart auf Mallorca - endlich angekommen
92 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Birgit Schrowange überrascht mit Thomas Rath eine Frau, die sich seit vielen Jahren auf Mallorca für andere aufopfert: mit Beauty-Tag, Umstyling und Fotoshooting. Außerdem werden Schönheitsgeheimnisse der Insel gelüftet: Botox-Partys für den besonderen Urlaubs-Glow und Tattoo-Künstler Daniel Krause, der missglückte Urlaubs-Tattoos rettet. Auch das von Birgit Schrowange?
