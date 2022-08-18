Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange

Das Leben nach der Karriere: Franziska Almsick ganz privat auf Mallorca

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 18.08.2022
95 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Schwimmerin und bekennender Mallorca-Fan Franziska van Almsick gesteht beim Ausritt mit Birgit Schrowange, warum sie sich so lange zurückgezogen und wie Mallorca sie wieder geerdet hat. Eine deutsche Auswanderin erzählt von ihrem Neustart auf der Insel, warum er anders verlaufen ist als geplant und wie sie sich mit viel Mut und Eigeninitiative ein neues, erfolgreiches Leben aufgebaut hat.

