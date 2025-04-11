Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 1: Nicht ohne Nonna
46 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 6
Michelle und Paul leben bereits seit über 15 Jahren in ihrem Haus in einem Vorort von Boondall. Michelle liebt ihr Zuhause und die Umgebung. Zudem versteht sich die Familie mit ihrer Nachbarin, einer italienischen Dame, die sie alle liebevoll Nonna nennen. Allerdings besitzt Paul keine sentimentale Ader und möchte umziehen. Seiner Meinung nach ist das Heim zu klein für eine vierköpfige Familie. Kann Neale den Familienvater mit einem Umbau vom Gegenteil überzeugen?
