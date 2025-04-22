Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Neustart mit Lifestyle

sixxStaffel 2Folge 11vom 22.04.2025
Neustart mit Lifestyle

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 11: Neustart mit Lifestyle

47 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 6

Nach dem Auszug der drei Kinder leben Belinda und Craig nun zu zweit in ihrem großen Haus an der Gold Coast. Belinda verbindet viele schöne Erinnerungen mit ihrem Zuhause, weshalb sie ungerne umziehen würde. Doch ihr Ehemann will nach seiner kürzlich überstandenen Krebserkrankung einen Neuanfang wagen. Während Andrew mit dem Paar auf Besichtigungstour ist, beginnt Neale mit dem Umbau. Er möchte Craig beweisen, dass ein Neustart in einem renovierten Heim ebenfalls möglich ist.

