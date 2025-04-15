Immobilien-Experten antreten!Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 6: Immobilien-Experten antreten!
45 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 6
Tracey und Antony leben bereits seit zehn Jahren in ihrem Haus, das in den 70er Jahren erbaut wurde. Doch genau das ist das Problem: Das Zuhause des Paares ist veraltet und die beiden wünschen sich offenere und modernere Räume. Tracey möchte nicht umziehen, da ihr die schöne Gegend gefällt. Sie hofft, dass der Innenarchitekt ihren Ehemann mit einem Umbau vom Bleiben überzeugen kann. Andrew hat andere Pläne und will das Ehepaar für eine neue Immobilie begeistern.
