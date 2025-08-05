Spitzen-Haus für SpitzenkräfteJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 9: Spitzen-Haus für Spitzenkräfte
48 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 6
Erin und Tom sind sich einig, dass ihr Haus dringend renoviert werden muss. Allerdings neigt Tom eher zu einem Umzug, während sich seine Frau nicht mit dem Gedanken anfreunden kann, ihr Zuhause zu verlassen. Sie hofft, dass Neale mit einem Umbau ein moderneres und praktischeres Heim für die junge Familie erschaffen kann. Der Immobilienmakler hat Tom auf seiner Seite und die beiden versuchen, Erin von einem Neukauf zu überzeugen.
