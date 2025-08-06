Mehrgenerationenhaus mit AussichtJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 10: Mehrgenerationenhaus mit Aussicht
46 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 6
Vicki und Mark leben mit ihren zwei Töchtern und Marks Vater in Newport. Das Haus aus den 70er Jahren ist alt, verschachtelt und unpraktisch. Vicki wünscht sich offenere Räume und einen Garten. Ihr Ehemann dagegen liebt das große Wohnzimmer mit dem Meeresblick und hofft, dass seine Frau nach dem Umbau den Gedanken an einen Umzug verwirft. Andrew ist überzeugt, dass er ein besseres Zuhause für die Mehrgenerationenfamilie finden kann.
