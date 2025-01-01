Verliebt in Berlin II
Folge 6: Episode 6
22 Min.Ab 12
Bruno wünscht sich, dass Bernd die Wahrheit verkraftet und ihn als Sohn annimmt. Doch der ist schockiert, kann es nicht glauben und stößt Bruno von sich - der irrt in seiner Enttäuschung wie betäubt umher ... Nora will wissen, ob sie den ersehnten Job bei Hugo Haas nach dem Desaster in der Tasche hat, in der Firma kann ihr jedoch niemand etwas sagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick