Episode 14

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14
Folge 14: Episode 14

22 Min.Ab 12

Bruno bewirkt mit seinen Fragen zu Noras Vergangenheit, dass sie wieder wütend auf ihn reagiert. Der Streitereien und ihrer Spitzen überdrüssig, bestärkt Bruno sich selbst darin, sich um das wirklich Wichtige zu kümmern: seinen Vater und seinen Job. Er tastet sich vorsichtig bei Helga vor, um zu erfahren, ob sie schon weiß, dass er Bernds Sohn ist.

