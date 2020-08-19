Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 19.08.2020
Folge 10: Episode 10

22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12

Bruno ist von Noras Kuss angenehm überrascht, die jedoch stellt klar, dass der Kuss nur die Begleichung ihrer Wettschuld sei, mehr nicht. Auch im Job läuft es für Bruno nicht so wie erhofft: Von Sophie, Nora und Hugo wegen seiner mangelnden Qualifikationen gerügt, kommen ihm pragmatische wie moralische Bedenken, ob Bernd wirklich mit dem Job bei Kerima zu beeindrucken sei.

