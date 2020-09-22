Verliebt in Berlin II
Folge 105: Episode 105
22 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Durch Hannahs falsches Alibi wird Bruno aus dem Gefängnis entlassen. Aber schnell ist beiden klar, dass über kurz oder lang die Widersprüchlichkeiten in Hannahs Alibi ans Licht kommen werden. Bruno weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt, den wahren Täter auf eigene Faust und mit Jürgens Hilfe zu fassen. Währenddessen gerät Hannah durch Kim ins Nachdenken, warum sie so viel für ihn riskiert hat ...
