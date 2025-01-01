Verliebt in Berlin II
Folge 160: Episode 160
22 Min.Ab 12
Lisa ist glücklich, ein Kind von David zu bekommen und berichtet ihm freudestrahlend davon. Auch ihre Eltern sind außer sich vor Freude, können aber nicht verstehen, dass sie weiter arbeitet und sich nicht erst mal erholen will. Lisa, Hannah und Bruno tüfteln eine Geheimstrategie aus. Als Sophie Lisa beleidigt, kontert sie schlagfertig, indem sie eine außerordentliche Vorstandssitzung ankündigt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick