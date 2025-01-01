Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 160

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 160
Episode 160

Episode 160Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 160: Episode 160

22 Min.Ab 12

Lisa ist glücklich, ein Kind von David zu bekommen und berichtet ihm freudestrahlend davon. Auch ihre Eltern sind außer sich vor Freude, können aber nicht verstehen, dass sie weiter arbeitet und sich nicht erst mal erholen will. Lisa, Hannah und Bruno tüfteln eine Geheimstrategie aus. Als Sophie Lisa beleidigt, kontert sie schlagfertig, indem sie eine außerordentliche Vorstandssitzung ankündigt...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen