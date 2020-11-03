Verliebt in Berlin II
Folge 166: Episode 166
22 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12
Nach Kims Überraschung wird die Vorstandssitzung unterbrochen. Wutschäumend zieht Sophie ihre Entscheidung ins Lächerliche. Und tatsächlich wird Kim unsicher, ob sie das Richtige getan hat ... Luis wird klar, dass er Theresas Vertrauen wieder gewinnen muss und verspricht, sich nicht mehr mit Judith zu treffen. Und er merkt, dass er überhaupt kein Interesse mehr an seinem Jura-Studium hat ...
