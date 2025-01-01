Verliebt in Berlin II
Folge 168: Episode 168
22 Min.Ab 12
Lisa beobachtet unwohl, wie Bruno sich weiter von Kim herumscheuchen lässt und will ihm die Augen für die richtige Frau, nämlich Hannah, öffnen. Es gelingt ihr geschickt, die beiden auf die Pfaueninsel zu locken, wo sie einst einen ganz besonderen Moment mit David erlebt hat: Durch ein Missgeschick müssen Hannah und Bruno die Nacht allein auf der Insel verbringen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick