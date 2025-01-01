Verliebt in Berlin II
Lisa findet die Vorstellung zwar verführerisch, mit der Großfamilie in Berlin zu leben, hält aber trotz Gewissensbissen und Wehmut an ihrem Plan fest, mit David eine Zukunft in Tasmanien aufzubauen. Vor der Abreise hinterlässt sie ihrem Halbbruder noch ein Vermächtnis: Er soll ihre Aktienanteile übernehmen und auf Kerima, die Plenskes und auf Hannah aufpassen ...
