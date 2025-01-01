Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 181

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 181
Episode 181

Verliebt in Berlin II

Folge 181: Episode 181

22 Min.
Ab 12

Hannah verbietet sich jedes Mitgefühl für Bruno, als er sich traurig gegen eine Affäre mit Kim entscheidet. Es gelingt ihm tatsächlich, sie auf Abstand zu halten, und er entschließt sich, aus der WG mit Hannah auszuziehen ... Paolo stellt entrüstet fest, dass Kim Bruno Werkstatträume bei Kerima zur Verfügung gestellt hat und offensichtlich eigene Pläne verfolgt ...

