SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 182
22 Min.Ab 12

Hannah versucht, den Schmerz über Brunos Auszug zu verdrängen, als sie von Kim konfrontiert wird, die Interesse an der Schuhfirma zeigt. In Hannah erwacht neuer Kampfgeist: Sie hat Brunos Herz bereits an die Rivalin verloren, die Früchte ihrer Arbeit wird sie ihr nicht einfach überlassen! Bruno nimmt sich vor, Beruf und Privatleben zu trennen ...

SAT.1 GOLD
