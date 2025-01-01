Verliebt in Berlin II
Folge 187: Episode 187
23 Min.Ab 12
Hannah reagiert barsch auf Tobias' Ansage, ihren eigenen Traum verraten zu haben. Nach einer erneuten Demütigung von Maurice muss sie sich allerdings eingestehen, dass Tobias womöglich Recht hat. Verloren sucht Hannah Zuflucht bei ihrer Mutter und hilft ihr beim Ausmisten des Dachbodens. Hier fallen ihr ihre alten Puppen aus Kindertagen in die Hände ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick