Verliebt in Berlin II
Folge 22: Episode 22
22 Min.Ab 12
Bruno zieht sich nach Noras Ansage zurück und will Nora beweisen, dass er seiner Aufgabe gewachsen ist. Doch die Begegnung mit Bernd lenkt ihn von seinen guten Vorsätzen ab. Als Friedrich einen Zwischenbericht fordert, überzeugt Nora durch ihre Arbeit, während Bruno nur Ausreden auftischt ... Helga erinnert sich an ihren Jugendfreund Martin König und forscht heimlich nach seiner Adresse ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick