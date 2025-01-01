Verliebt in Berlin II
Folge 237: Episode 237
23 Min.Ab 12
Hannah ist durch die Sorge um ihren Bruder Tobias auf der einen und das Werben von Bruno auf der anderen Seite angeschlagen. In einem unachtsamen Moment lässt sie am Telefon sogar die Geheimhaltung der Schattenkollektion schleifen. Hugo ist in Alarmbereitschaft, und als sich kurz darauf ein scheinbar ominöser Anrufer bei Hannah meldet, entreißt ihr Hugo das Telefon ...
