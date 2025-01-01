Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 247
23 Min.Ab 12

Hannah und Bruno suchen fieberhaft nach einer Möglichkeit, ihre Erfolg versprechende Geheimkollektion doch noch zu präsentieren. Ihren ursprünglichen Plan, damit öffentlich Paolos Show zu durchkreuzen, können sie nicht mehr umsetzen, da er von Lotte informiert worden ist und die Sicherheitsvorkehrungen für seine Präsentation verstärkt hat ...

SAT.1 GOLD
