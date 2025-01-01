Verliebt in Berlin II
Folge 248: Episode 248
23 Min.Ab 12
Bruno und Hannah bereiten den Plan vor, die Geheim-Kollektion mithilfe eines Tricks während der offiziellen Kerima-Präsentation ins Rampenlicht zu bringen. Da Paolo den Präsentationsort abgeriegelt hat, bleibt Bruno nur noch eine letzte Chance: Er will den Umstand nutzen, dass ein berühmter amerikanischer Rapper in der Stadt ist und streut die Information, dass der Star die Präsentation besucht.
