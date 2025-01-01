Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 261

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 261
Episode 261

Episode 261Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 261: Episode 261

23 Min.Ab 12

Hannah glaubt, Jan durch ihren Liebeskummer um Bruno zu überfordern, und geht auf Distanz zu ihm. Auch Bruno fällt es schwer, Nähe zu Kim zuzulassen, wo seine Gedanken doch meist bei Hannah sind. Als Sophie Jans sauberen Plan verwirft und stattdessen auf brutale Gewinnmaximierung setzt, kämpfen Hannah und Jan Seite an Seite. Nach dieser Erfahrung bittet sie Jan, bei ihr zu bleiben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen