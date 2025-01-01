Verliebt in Berlin II
Folge 269: Episode 269
22 Min.Ab 12
Hannah ist sehr dankbar für Jans Angebot, doch sie ist noch nicht bereit, alles stehen und liegen zu lassen und mit ihm fortzugehen. Deshalb stürzt sie sich erst einmal in die Vorbereitungen der nächsten Präsentation. Bruno, der mitbekommt, wie durcheinander Hannah ist, bittet Lotte, ihr zur Seite zu stehen. Hannah missversteht Lottes plötzliches Interesse an ihrer Arbeit ...
