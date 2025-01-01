Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 274

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 274
Episode 274

Episode 274Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 274: Episode 274

22 Min. Ab 12

Während Hannah Brunos Taktik benutzt, um Paolo aufzuhalten, überzeugt Kim die Therapeuten von ihrer Unzurechnungsfähigkeit. Damit versucht sie, ihre Einwilligung der Aktien-Überschreibung auf Paolo für unwirksam erklären zu lassen. Und tatsächlich, die drei haben Erfolg: Die letzte Mission ist erfüllt und Hannah will sich von Bruno verabschieden, bevor sie in ihr Leben mit Jan startet ...

