Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 280

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 280
Episode 280

Episode 280Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 280: Episode 280

22 Min.Ab 12

Hannah ist fassungslos, als sie sieht, dass sie nicht Paolo, sondern Bruno angeschossen hat. Der nimmt all seine Kräfte zusammen und steht wieder auf, um Hannah aus Paolos Fängen zu befreien, aber er sinkt wie tot zu Boden ... Jürgen und Theresa sind baff, als ihr exotischer Retter sich als Häuptling eines Volkes entpuppt, der glaubt, in Jürgen seinen Nachfolger gefunden zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen