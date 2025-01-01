Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 40

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 40
Episode 40

Episode 40Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 40: Episode 40

21 Min.Ab 12

Bruno und Nora sind entsetzt, dass Angelina mit den erlauschten Informationen sofort Sophie alarmieren will. Als sein charmanter Überredungsversuch scheitert, bietet Bruno der zur Gefahr gewordenen PR-Chefin geistesgegenwärtig einen Deal an, auf den sie eingeht. Nora und Bruno glauben, sich nun endlich ungestört den letzten Präsentationsvorbereitungen widmen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen