Verliebt in Berlin II
Folge 42: Episode 42
21 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 12
Bruno ist enttäuscht über Friedrichs Reaktion auf seine Karrierepläne und erst recht, weil auch Nora keine Partei für ihn ergreift und stattdessen Verständnis für Friedrichs Entscheidung hat. Sophie versteht es geschickt, den Erfolg der Präsentation als den ihrigen zu verkaufen und ernennt Paolo zum vorübergehenden Chef der Re-Fresh-Line. Nora ist fassungslos darüber und kündigt.
