SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 48
Folge 48: Episode 48

21 Min.Ab 12

Bruno erfährt von Nora, dass ihre Tante Carlotta mit ihrem Einfluss in der Amendola-Familie Paolos Fusionspläne behindern könnte. Carlottas Aktien-Anteile sind das Zünglein an der Waage. Bruno macht Nora Mut, trotz ihres eisigen Verhältnisses zu Carlotta, dennoch auf sie zuzugehen. Als er merkt, wie schwer ihr dieser Schritt fällt, appelliert er an sie, nicht länger davonzulaufen.

