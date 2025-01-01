Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 63

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 63
Episode 63

Episode 63Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 63: Episode 63

21 Min.Ab 12

Bruno ist überrascht, als seine Mutter plötzlich zu seinem Geburtstag erscheint. Er versucht, ein Aufeinandertreffen mit Helga und Bernd zu vermeiden, doch seine Taktik geht schief ... Friedrich betrachtet Kims Verlobungsfeier als lästige Pflicht, die er irgendwie absolvieren will. Als er erfährt, dass Laura in Begleitung kommt, will er wenigstens ebenfalls mit einer jungen Begleitung trumpfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen