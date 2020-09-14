Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 82

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 82 vom 14.09.2020
Folge 82: Episode 82

21 Min. Folge vom 14.09.2020 Ab 12

Auf der Silvesterfeier fällt es Bruno und Nora anfangs schwer, unbefangen miteinander umzugehen. Er bittet sie, ihm endlich die Wahrheit zu sagen und ihr belastendes Geheimnis zu offenbaren. Ängstlich aber auch erleichtert vertraut sie sich schließlich Bruno an ... Er muss schweren Herzens erkennen, dass er nichts mehr tun kann und fasst für sich den Vorsatz, die Finger von der Liebe zu lassen.

