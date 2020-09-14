Verliebt in Berlin II
Folge 82: Episode 82
21 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12
Auf der Silvesterfeier fällt es Bruno und Nora anfangs schwer, unbefangen miteinander umzugehen. Er bittet sie, ihm endlich die Wahrheit zu sagen und ihr belastendes Geheimnis zu offenbaren. Ängstlich aber auch erleichtert vertraut sie sich schließlich Bruno an ... Er muss schweren Herzens erkennen, dass er nichts mehr tun kann und fasst für sich den Vorsatz, die Finger von der Liebe zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick