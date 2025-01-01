Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 91
22 Min. Ab 12

Hannah ist sich schmerzlich bewusst, wie sehr sie sich in Bruno verliebt hat, der sich in seinem Gefühlschaos immer mehr in die Schwärmerei zu Kim hineinsteigert. Hannah wagt es zuerst nicht, Bruno die Wahrheit über Kim zu sagen, doch als er die Wahrheit nicht erkennen will, klärt sie ihn über Kims Haltung auf. Bruno will sich mit Jürgens Hilfe Gewissheit darüber verschaffen, wie Kim zu ihm steht.

