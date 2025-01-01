Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 207

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 207
Episode 207

Episode 207Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 207: Episode 207

23 Min.Ab 12

Lisa und David erwarten mit Spannung die Erstausstrahlung des Parfum-Spots, doch als der nicht gesendet wird, gibt David Lisa die Schuld dafür. Die Kampagne für den Weihnachtsverkauf scheint damit gescheitert. Es stellt sich heraus, dass Mariella und nicht Lisa dafür verantwortlich ist. David gibt Mariella deutlich zu verstehen, dass sie den Fehler schnellstens beheben muss ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen