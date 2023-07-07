Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 07.07.2023
22 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 12

Obwohl Lisa von David auf der Stelle gefeuert wird, rettet sie ihn, als Mariella überraschend auftaucht. Trotzdem ist ihr klar, dass dies ihr letzter Tag bei "Kerima" war. Während Lisa sich traurig die neue Arbeitsstelle in der Baufirma anschaut, in der auch ihr Vater arbeitet, wird sie bei "Kerima" bereits von allen vermisst - einschließlich David. Er hat erkannt, dass er Lisa braucht ...

SAT.1 GOLD
