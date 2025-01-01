Verliebt in Berlin
Folge 42: Episode 42
23 Min.Ab 12
Sabrina hat Lisas Liebe zu David etwas unter die Arme gegriffen und dafür gesorgt, dass ein großes Herz mit einem Bild von David zwischen Lisas Unterlagen liegt, sodass es alle sehen können. Lisa beteuert, dass das Herz nicht von ihr ist, wirkt aber in ihrer vehementen Verteidigung wenig glaubwürdig. Max ist beunruhigt über Lisas mögliche Gefühle für David ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick