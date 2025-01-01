Verliebt in Berlin
Folge 51: Episode 51
22 Min.Ab 12
David hält Max' Vorschlag, Lisa emotional einzulullen, für abwegig. Richard erklärt auf einer außerordentlichen Sitzung des Vorstands, dass Davids Art, die Geschäfte zu führen, keinen Gewinn abwerfen könne, und Hugo sieht bereits die Produktion seiner neuen Kollektion in Gefahr. David versucht, ihn zu beruhigen und wieder für sich zu gewinnen, aber auch er weiß, dass er einmal mehr ein zu großes Risiko eingegangen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick