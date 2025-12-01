Makel, Kiefer und mehr BHsJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 13: Makel, Kiefer und mehr BHs
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden von einer Patientin aufgesucht, die schon mehr als eine Schönheitsoperation hinter sich hat. Die junge Frau ist allerdings immer noch nicht zufrieden mit ihrem Aussehen und wünscht sich von den beiden Chirurgen nun eine Korrektur ihres Kiefers. Außerdem steht eine schwierige Brust-Operation an und ein Unfallopfer hofft darauf, dass die Ärzte etwas gegen ihr vernarbtes Gesicht unternehmen können.
