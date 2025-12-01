Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Riesenmöpse und Höckernase

sixxStaffel 6Folge 6vom 24.12.2025
Riesenmöpse und Höckernase

Riesenmöpse und HöckernaseJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 6: Riesenmöpse und Höckernase

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Während Dr. Nassif die Nase einer verzweifelten Frau korrigiert, werden die Ärzte von einer Patientin aufgesucht, die nur einen Wunsch hat: Sie möchte wie eine Barbiepuppe aussehen. Um sich ihren Traum zu erfüllen, wendet sie sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an die beiden Chirurgen. Dr. Dubrow operiert außerdem eine Frau, die zwei Implantate in jeder Brust hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 6 Staffeln und Folgen