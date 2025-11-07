Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 2vom 07.11.2025
Dr. Dubrow und Dr. Nassif werden von einer Patientin aufgesucht, die sich Hilfe von den erfahrenen Chirurgen erhofft. Die junge Frau hat nach mehreren verpfuschten Operationen mit Problemzonen an Bauch und Po zu kämpfen, die sie nun loswerden möchte. Außerdem bekommen es die Ärzte mit einem Mann zu tun, der aussehen will wie sein koreanisches Idol.

