Ein britischer Hintern und türkischer HonigJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 3: Ein britischer Hintern und türkischer Honig
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine Frau wünscht sich nach bereits zwei Eingriffen einen dritten Brazilian Butt Lift - sie möchte aussehen wie Kim Kardashian und sucht deshalb Dr. Dubrow und Dr. Nassif auf. Eine weitere Patientin kämpft mit unebenen Brüsten und möchte mehrere verpfuschte Operationen von den erfahrenen Chirurgen korrigieren lassen. Bei einer Nasen-OP stoßen die Ärzte außerdem auf unerwartete Schwierigkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick