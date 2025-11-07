Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Schamhaftes Kinn

sixxStaffel 6Folge 8vom 07.11.2025
Schamhaftes Kinn

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 8: Schamhaftes Kinn

41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Dr. Dubrow und Dr. Nassif bekommen Besuch von einer Patientin, die sie schon einmal behandelt haben. Diesmal sollen die Ärzte ihr auch noch die Brüste verschönern. Ein schwierigerer Fall erwartet die Chirurgen bei einer Frau, der nach einem Hundebiss Haut ins Gesicht verpflanzt wurde - wo ihr nun Schamhaare wachsen. Außerdem sucht ein Patient mit schillernder Persönlichkeit die Praxis auf, um ein so markantes Kinn zu bekommen wie das von Superman.

