Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Wackelbusen und eine zweite Chance

sixxStaffel 6Folge 14vom 24.12.2025
Wackelbusen und eine zweite Chance

Wackelbusen und eine zweite ChanceJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 14: Wackelbusen und eine zweite Chance

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Neben einer Patientin mit riesigen Brustimplantaten bekommen es die Ärzte heute mit zwei besonders schwierigen Fällen zu tun. Dr. Nassif will die Nase eines Boxers richten, die allerdings bereits 22-mal gebrochen war und nun voller Narbengewebe steckt - während Dr. Dubrow sich mit den Brüsten einer jungen Frau auseinandersetzt, die nach einer verpfuschten Brustverkleinerung fast abgestorben wären.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 6 Staffeln und Folgen